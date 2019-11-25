«الشورى» يوافق على اتفاقيتين في النقل الجوي والاتصالات مع جورجيا وإندونيسيا

وافق مجلس الشورى، على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجورجيا في مجال خدمات النقل الجوي، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ونظيرتها في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة من السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

4 مطالب للمؤسسة العامة للري

وطالب «الشورى» المؤسسة العامة للري بتوقيع اتفاقيات مع صندوق التنمية الزراعية؛ بهدف تمويل ومنح القروض للمزارعين؛ لتمكينهم من التحول لطرق، وكذلك تشجيع صغار المزارعين لتطبيق أنظمة الري الحديثة، من خلال تحمل المؤسسة جزءًا من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث .

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وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثيًا؛ لاستخدامها في الري تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 19 /11/ 1428هـ .

تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية

كما حث المجلس المؤسسة العامة للري بإعادة النظر في استراتيجيتها بما يتفق مع المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقًا لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 15 / 4 / 1439 هـ وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

وخلال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية.