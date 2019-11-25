«التقاعد»: صرف 6.8 مليار ريال معاشات لـ973 ألف مستفيد لشهر نوفمبر

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الإثنين، عن إيداعها معاشات شهر نوفمبر 2019م في حسابات المتقاعدين والمستفيدين.

وأشارت «التقاعد»، إلى أن إجمالي المعاشات التقاعدية مضافًا لها بدل غلاء المعيشة لشهر نوفمبر 2019م، بلغت أكثر من 6.8 مليار ريال صُرفت لنحو 973 ألف متقاعد ومستفيد.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد، تقوم بتحويل المعاشات التقاعدية عبر نظام «سريع» لجميع الحسابات البنكية للمتقاعدين والمستفيدين، في مختلف البنوك العاملة في المملكة.

تعريف نظام «سريع»

و«سريع» هو نظام متكامل للتسويات الإجمالية الآنية؛ حيث يتيح لكل المصارف المحلية إجراء التحويلات المالية فيما بينها بالريال السعودي بصورة فورية، من خلال حساباتها لدى المؤسسة.

ويتميز النظام، الذي أنشأته مؤسسة النقد العربي السعودي بعمله طيلة الأربع والعشرين ساعة، متيحًا الاستفادة القصوى من إمكانات النظام، بالإضافة إلى أنه يضمن إنجاز الدفع مع عدم قابلية النقض، كما أنه يعطي المصارف حرية الوصول لحساباتها لدى المؤسسة ومراقبة مراكزها المالية بصورة مستمرة.

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ويهدف النظام بالدرجة الأولى لتقديم خدمة لتسهيل التحويلات المالية الداخلية بالريال السعودي، ولكن تقديرًا لأهمية العمليات المالية الدولية، فقد تم في نظام سريع استخدام طريقة تتفق مع المعايير الدولية القائمة والمقترحة للتحويلات المالية عبر الحدود.

40 مليار ريال بالنصف الأول للعام الجاري

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، قد أعلنت أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغت 40 مليار ريال.

وقالت المؤسسة، حسب وكالة الأنباء السعودية، إن المبالغ المصروفة زادت بمقدار 3.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018.

وبلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من العام الحالي 29474 متقاعدًا، في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من العام الماضي 25981 متقاعدًا بزيادة 13%؛ ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 933184 متقاعدًا، يصرف لهم شهريًّا 6.6 مليار ريال.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد هي مؤسسة حكومية مستقلة تتبع إداريًّا وزارة المالية السعودية، وتعني بتوفير المعاشات التقاعدية للموظفين، الذين عملوا في القطاعين المدني والعسكري الحكومي، كما تعني بإدارة جميع شؤون التقاعد في المملكة العربية السعودية، وتقوم المؤسسة بتطبيق جميع أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية؛ منذ أول نظام صدر عام 1364 هـ حتى الآن.

