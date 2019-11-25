أمير مكة المكرمة يزور المحافظات الشرقية للمنطقة

يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غدا، المحافظات الشرقية للمنطقة. ويستهل الأمير خالد الفيصل جولته بزيارة محافظات «الطائف، ميسان، المويه»، وخلالها يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يقف على المشاريع الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها، ويدشّن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والبلديات، وغيرها. وخلال الزيارة، يتابع أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، تنفيذ المشروعات، ويحرص على دعم مطالب الأهالي واحتياجاتهم، وذلك بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة. كما يواصل الأمير خالد الفيصل، الأربعاء، زياراته لبقية المحافظات «الخرمة، رنية، تربة». وقد أسهمت جولات الأمير خالد الفيصل السنوية على المحافظات، في تحويل كثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، كما كانت سببا رئيسا في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحريك العمل في المتعثر منها، وأسهمت أيضا في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية، إذ أثمرت الجولات عن إنشاء وتدشين مشروعات للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، كذلك توفير لكل الخدمات الصحية والكهرباء والمشروعات الخدمية الأخرى، الرامية إلى تحقيق إستراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.



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