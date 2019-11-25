السعودية اليوم / الشئون الإسلامية بتبوك تحدد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين والمتقدمات على وظائف التعاقد



تبوك 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بعد غدٍ, موعد الاختبار التحريري للمرشحين والمرشحات لوظائف التعاقد التي سبق أن أعلن عنها الفرع.

وأوضح الفرع أن وظيفة داعية ومراقبي المساجد سيتم اختبارهم في مدرسه أسامه بن زيد الثانوية للبنين بحي المروج، ووظيفة مراقبي المساجد حدد لها الاختبار بمدرسة القادسية المتوسطة بنين بحي الورود، ووظيفة حراس أمن رجال سيتم اختبارهم بمدرسة عمير بن أبي وقاص المتوسطة بنين بحي الروضة، أما وظيفة داعيات ومراقبات مساجد سيختبرن بالمتوسطة الثلاثين للبنات بحي المصيف، في حين المرشحات على وظائف حارسات أمن سيتم اختبارهن بالمتوسطة الثانية عشر بحي الأشرفية.

وأهاب الفرع بالمتقدمين والمتقدمات إلى الالتزام بوقت ومكان اجراء الاختبارات التحريرية، مع إحضار الهوية الوطنية، وعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن الاختبارات سوف تبدأ الساعة الـ 4 عصراً.

// انتهى //

16:38ت م

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