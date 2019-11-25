

تبوك 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, الشابة مريم وشقيقتيها ربي ومها الشمراني اللواتي امتهن مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بهن وقال إن هناك فرصاً كثيرة أمام المرأة

وقال سمو أمير منطقة تبوك إن الطريق أمامكم مفتوح ومنكم العمل والجد والاتقان ، متمنياً سموه لهن النجاح والتوفيق.

من جهتهن أعربن الشقيقات عن عظيم شكرهن وتقديرهن لسمو أمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه بالمنطقة في جميع المجالات، وعلى ما حظين به من دعم مادي قدمه سموه .

// انتهى //

16:27ت م

0186



تبوك 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, الشابة مريم وشقيقتيها ربي ومها الشمراني اللواتي امتهن مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات.وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بهن وقال إن هناك فرصاً كثيرة أمام المرأة السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي تؤكد وتحرص على تسهيل الأمور الخاصة بالمرأة.وقال سمو أمير منطقة تبوك إن الطريق أمامكم مفتوح ومنكم العمل والجد والاتقان ، متمنياً سموه لهن النجاح والتوفيق.من جهتهن أعربن الشقيقات عن عظيم شكرهن وتقديرهن لسمو أمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه بالمنطقة في جميع المجالات، وعلى ما حظين به من دعم مادي قدمه سموه .// انتهى //16:27ت م0186

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل ثلاث شقيقات عملن بمهنتي البناء والتشييد بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.