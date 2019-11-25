السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يستقبل مدير مرور المنطقة



المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تعزيز السلامة المرورية في الطرق الرئيسية ومعالجة النقاط الحرجة في المواقع الحيوية سيما غرب المدينة المنورة بما يحقق الانسيابية اللازمة في ضوء ماتم رصده من ازدحام المركبات خلال فترات مختلفة من اليوم.

وأشار سموه خلال استقباله العقيد نواف بن مرشود العتيبي بمناسبة تعيينه مديراً لمرور المنطقة، إلى أهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية لمعالجة ما يرصد من قصور في شبكة الطرق وخدماتها بالأحياء وتهيئتها بما يتناسب مع الأهداف العامة لخطة السلامة المرورية بالطرق في المدينة المنورة، بحيث تكون الانطلاقة بمعالجة الإشكاليات الراهنة في حي العزيزية بالنظر للكثافة السكانية وحركة المركبات اليومية.

من جهته أعرب العقيد العتيبي عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته السديدة واهتمام سموه بكل ما يحقق سلامة المواطن والزائر والمقيم على حد سواء.

مما يذكر أنه تم البدء في تطبيق الخطة التنفيذية لمعالجة وضع بعض شبكات الطرق في الأحياء بهدف فك الاختناقات المرورية التي تضمنها المسح الميداني في تقرير اللجنة، التي أمر بتشكيلها سمو أمير المنطقة لهذا الغرض التي خُلصت إلى تحديد 39 موقعاً تتطلب معالجتها داخل الأحياء بما يحقق رضا المستفيدين.

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16:24ت م

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