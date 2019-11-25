السعودية اليوم / محافظ دومة الجندل يدشن خدمات عربة الأحوال المدنية المتنقلة



دومة الجندل 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

دشن محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط بمقر المحافظة اليوم خدمات الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية التي تقديم خدماتها للرجال والنساء، في إطار تنفيذ لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمات المحافظات والمراكز .

كما سيكون مقر العربة يوم غد الثلاثاء في النيابة العامة بالمحافظة ويوم الأربعاء بمركز التنمية الاجتماعية ويوم الخميس بمشروع الري والصرف بالمحافظة.

وقدم الدكتور التمياط شكره للأحوال المدنية على هذه الخدمة التي تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين .

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

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16:14ت م

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