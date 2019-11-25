

الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

تفقد معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ميدانياً 4 مشاريع طرق استراتيجية تحت التنفيذ في مدينة الرياض.

وشدد الفارس في جولته التفقدية على ضرورة معالجة الملاحظات الفنية والرفع بجدول زمني لتنفيذ المشاريع، مؤكداً على أهمية التقيد بالمواصفات في تنفيذ الأعمال وسرعة إنجازها.

وشملت الجولة، تفقد أعمال مشروع تقاطع طريق العروبة مع طريق تركي بن عبدالعزيز الأول ومشروع تطوير تحسين طريق التخصصي، للاطلاع على ما تم تنفيذه من المرحلة الأولى من المشروع المحصورة بين طريقي الدائري الشمالي والامام سعود، والذي شهد عمليات تطويرية لكافة الأرصفة الجانبية وإتمام أعمال التشجير وتركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية.

وتضمنت الزيارة التفقدية مشروع تطوير طريق الامام سعود بن عبدالعزيز والتحسينات التي نفذت في شرق طريق عثمان بن عفان، ومشروع تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد الذي تضمن إعادة تشكيل التقاطع لتخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة.

ورافق معاليه بالجولة التفقدية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد الضبعان والوكيل المساعد للمشاريع المهندس سويلم السويلم والوكيل المساعد للبلديات الفرعية المهندس عبدالله الطيار ومديري عموم التنفيذ الصيانة ورؤساء بلديات ومهندسين مختصين.

// انتهى //

16:08ت م

0175





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين الرياض يتفقد ميدانياً 4 مشاريع طرق تحت التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.