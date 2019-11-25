السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة



الباحة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم, مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة زاهر بن محمد الشهري, يرافقه منظمو الرحلات المشاركون في ورشة عمل "نحو تسويق سياحي مواكب لتنمية مستدامة لمنطقة الباحة", التي أقيمت اليوم بمركز الأمير حسام للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة.

ورحب سمو أمير المنطقة بالشهري ومرافقيه, متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة وتقديم كل مايفيد المنطقة سياحياً, ثم استعرض الشهري مع سموه أبرز ما جرى طرحه ومناقشته في الورشة من محاور وخطط لتنمية المنطقة سياحياً, حيث تمت مناقشة المستقبل السياحي في ظل رؤية المملكة 2030 وأهمية دور الإرشاد السياحي في صناعة السياحة بالمنطقة, واستثمار التأشيرات السياحية في تنظيم الرحلات السياحية, ومهارات التعامل مع السائح في القطاعات السياحية, حيث جرى عمل جولات للمجموعة على أبرز المواقع السياحية التي تتوفر فيها جوانب الطبيعة والتراث.

وأشاد سمو أمير المنطقة بما استمع إليه, مؤكداً أن منطقة الباحة تحظى بمقومات سياحية عديدة سواء من جهة التراث أو الزراعة والمناظر الطبيعية الخلابة مباركاً هذه الجهود التي يقوم بها فرع هيئة السياحة بالمنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

من جهته أعرب الشهري ومرافقوه عن بالغ شكرهم لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته وسعادتهم بما شاهدوه في المنطقة, واعدين بتقديم كل ما يدعم سياحة الباحة "بإذن الله".

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي.

// انتهى //

15:52ت م

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