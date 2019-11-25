السعودية اليوم / مدير شرطة منطقة الجوف يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة



سكاكا 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

قلد مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني بمكتبه اليوم ، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم.

وهنأ مدير شرطة منطقة الجوف الضباط المرقين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون هذه الترقيات دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء.

من جهتهم أعرب الضباط المرقون عن اعتزازهم بهذه الثقة، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

15:45ت م

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