

الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد بن ناصر الحرقان، وذلك عقب تعيينه في منصبه الجديد.

وتمنى سموه التوفيق للحرقان فيما كلّف به، مؤكداً سموه أهمية الأعمال التي يضطلع بها الدفاع المدني، وضرورة العمل بما يضمن السلامة للجميع.

// انتهى //

15:43ت م

0158





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.