السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يجتمع بمديري عدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة



‏‎عرعر 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

‏‎اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، برئيس النادي الأدبي بالمنطقة ماجد المطلق، ومدير جمعية الثقافة والفنون خلف القاران، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة خميس العنزي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة سموه الحثيثة لتوفير جميع الخدمات بالمنطقة بما يتفق ومستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 وخطط ومبادرات الوزارات والهيئات والفروع الرئيسية، وبما يلبي احتياجات المنطقة وفق سياسات الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

واطلع سموه على عروض مرئية للجهات الثلاثة، شملت منطلقاتهم وأهدافهم ومشاريعهم التنفيذية والإنجازات المتحققة، وأهم العوائق والفجوات وكيفية معالجتها مستقبلًا ومتطلبات ذلك.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالاهتمام الكبير والبالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتنمية

وأشاد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجهود المبذولة والنتائج المحققة، حاثًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتنفيذية والتنسيقية مع الجهات ذات الصلة كافة واستقطاب المبادرات والمشاريع من المكاتب الرئيسة إضافة لإطلاق مبادرات محلية بالاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة والميزات النسبية في إطار التوجهات والسياسات المعتمدة، مشددًا على ضرورة معالجة الفجوات واستخدام مؤشرات قياس أداء مرجعية.

وأشار سموه إلى الدور المهم الذي تقوم به الأندية الأدبية بالمملكة في عكس الثروة الأدبية والإبداعية عبر احتضانها لمثقفي ومثقفات المملكة، وتمكين الموهوبين وتحقيق مبدأ الاستدامة في المشهد الثقافي.

وأكد سموه أهمية قيام جمعية الثقافة والفنون بدورها في إبراز ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي وشعبي وفني ومسرحي ورعاية المبدعين وتبني المواهب الشابة من الجنسين وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة، داعيا الأندية

وأشار سموه إلى أهمية الألعاب الرياضية الجماعية والفردية كافة, موجها بضرورة تفعيل دور الأنشطة والبرامج الاجتماعية وتحقيق تطلعات أبناء المنطقة بأن يكون النادي نموذجيا في برامجه وأنشطته المختلفة والتأكيد على قيم التلاحم الوطني.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي.

// انتهى //

15:42ت م

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‏‎عرعر 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس‏‎اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، برئيس النادي الأدبي بالمنطقة ماجد المطلق، ومدير جمعية الثقافة والفنون خلف القاران، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة خميس العنزي.ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة سموه الحثيثة لتوفير جميع الخدمات بالمنطقة بما يتفق ومستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 وخطط ومبادرات الوزارات والهيئات والفروع الرئيسية، وبما يلبي احتياجات المنطقة وفق سياسات الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.واطلع سموه على عروض مرئية للجهات الثلاثة، شملت منطلقاتهم وأهدافهم ومشاريعهم التنفيذية والإنجازات المتحققة، وأهم العوائق والفجوات وكيفية معالجتها مستقبلًا ومتطلبات ذلك.ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالاهتمام الكبير والبالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتنمية الرياضة والثقافة والفنون والآداب إضافة للترفيه والسياحة لعظم أثر الأنشطة والفعاليات في تنمية ثقافة وصحة الإنسان السعودي ورفع مستوى جودة حياته إضافة للأثر الاقتصادي الكبير، إضافة لأهميتها كقوة ناعمة في تعزيز صورة المملكة المشرقة.وأشاد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجهود المبذولة والنتائج المحققة، حاثًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتنفيذية والتنسيقية مع الجهات ذات الصلة كافة واستقطاب المبادرات والمشاريع من المكاتب الرئيسة إضافة لإطلاق مبادرات محلية بالاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة والميزات النسبية في إطار التوجهات والسياسات المعتمدة، مشددًا على ضرورة معالجة الفجوات واستخدام مؤشرات قياس أداء مرجعية.وأشار سموه إلى الدور المهم الذي تقوم به الأندية الأدبية بالمملكة في عكس الثروة الأدبية والإبداعية عبر احتضانها لمثقفي ومثقفات المملكة، وتمكين الموهوبين وتحقيق مبدأ الاستدامة في المشهد الثقافي.وأكد سموه أهمية قيام جمعية الثقافة والفنون بدورها في إبراز ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي وشعبي وفني ومسرحي ورعاية المبدعين وتبني المواهب الشابة من الجنسين وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة، داعيا الأندية الرياضية إلى الحرص على فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم رعاية كاملة واستقطابهم وتمكينهم من استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتوجيههم التوجيه السليم.وأشار سموه إلى أهمية الألعاب الرياضية الجماعية والفردية كافة, موجها بضرورة تفعيل دور الأنشطة والبرامج الاجتماعية وتحقيق تطلعات أبناء المنطقة بأن يكون النادي نموذجيا في برامجه وأنشطته المختلفة والتأكيد على قيم التلاحم الوطني.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.حضر الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي.// انتهى //15:42ت م0153

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