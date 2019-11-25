السعودية اليوم / "مؤشرات نواتج التعلم" ورشة عمل بتعليم شرورة



نجران 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

نظمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، ممثلة بإدارة الإشراف التربوي، أمس ورشة عمل "مؤشرات نواتج التعلم"، وذلك بمقر الإدارة.

وتناولت الورشة مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي لنواتج التعلم من خلال القيمة المضافة والنسب من حيث الأعلى والأقل غياباً، وتجويد الخطط العلاجية، وأهمية التعاون بين المشرفة وقائدة المدرسة والمعلمة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية للمدرسة في نواتج التعلم، ورفع تقارير من القائدة ورئيسة القسم وأخصائية التقويم عن مدى التحسن في مستوى الطالبات بعد إجراء الاختبارات، في إطار تحسين وتنمية مهارات القيادات المدرسية في تطبيق مؤشرات نواتج التعلم.

// انتهى //

15:32ت م

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