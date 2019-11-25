شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم «الفاو» بـ 1.5 مليون لمكافحة الجراد الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

قدمت المملكة دعم لمنظمة الفاو بمبلغ 1.5 مليون لمكافحة الجراد الصحراوي بالدول المتضررة لتعزيز قدرتها في أعمال المكافحة والحد من تأثيره على المملكة.

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