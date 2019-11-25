شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية .. انطلاق ملتقى «الاستشراف وحل الأزمات الإعلامية» والان نبدء بالتفاصيل

• الصفيان : التنمية عملية تتطلب مجهودا إعلاميا يغذي جوانبها المعنوية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، أعمال ملتقى "الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية " الذي نظمته أمانة المنطقة، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ونخبة من الأكاديميين والمختصين والإعلاميين.

وقام خلال الافتتاح بجولة على المعرض المصاحب للملتقى التي عرضت فيه نماذج من الأزمات العالمية، التي تم التعامل معها ومعالجتها، بعدها تم عرض فلم قصير عن الاستشراف ودوره في معالجة الأزمات والكوارث إعلاميا.

بعدها أشار وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان، في كلمته خلال الافتتاح، إلى التحول الاجتماعي والاعلامي السريع، والتأكيد على النظرة الواقعية لهذا التحول واستكمال التنمية، والتمسك بالمبادئ الإسلامية القائمة على منهج الاعتدال والوسطية، والاستفادة من التجارب الناجحة.

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وبين الصفيان، أن العلاقة اليوم بين الإعلام والتنمية هي علاقة وثيقة، فالتنمية عملية تتطلب مجهودا إعلاميا يغذي جوانبها المعنوية (التوعوية والثقافية والمعرفية)، وهذه الجوانب التي يتولاها الإعلام ينبغي أن تواكب المستجدات والتطورات التنموية، فيكون الإعلام بذلك محفزا للتنمية، ودافعا داعما لها، ومراقبا لعملياتها والقائمين عليها فالإعلام، بوسائله العديدة - التقليدية منها والجديدة – جزء أساس من أي مشروع تنموي ناجح، وهو من أهم عوامل نجاح برامج التنمية الوطنية في كل بلدان العالم، حيث يعد الإعلام التنموي أحد فروع الإعلام الأكثر حيوية وأهمية، والأقدر على مواكبة التحديات الهائلة التي يتعرض لها الإعلام في هذا الزمن الذي يتطلب تفاعلا مستمرا بين المؤسستين الإعلامية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع، وتكتسب هذه العملية التفاعلية أهمية قصوى في عصرنا الحالي والتي تتعلق تحديدا بالتنمية المستقبلية في المملكة التي يتم العمل خلالها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار الصفيان، إلى محاور الملتقى من خلال الجوانب المهمة والدور الفاعل للإعلام عبر مختلف الوسائل الاعلامية في التنمية والتطوير، والتعريف بالنماذج الاعلامية في إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها والتعرف على كيفية رسم الاستراتيجيات الاعلامية لمواجهة الأزمات والتدرب على النظريات الاعلامية في تحسين الصورة الذهنية لدى الرأي العام، ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الاعلام الوطني، مشيرا إلى أهمية العمل والتخطيط الصحيح في العمل الاعلامي لمواكبة التحديات في مجال الاعلام، ومناقشة معايير وأهداف استشراف المستقبل الإعلامي ومناقشة الإعلام في الماضي والحاضر ووضع تصورات للتحديات المستقبلية في التطور السريع والملحوظ في المجال الإعلامي، وخاصة فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، إضافة إلى استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية الاعلامية لاستشراف المستقبل.

وقال الصفيان، علينا كإعلاميين أن نضع ديننا ثم وطننا الغالي نصب أعيننا، لحمايته والدفاع عنه في التصدي لكافة هذه الحملات الموجه والمغرضة من خلال الطرح الاعلامي المتوازن، وإن القلم أمانة ويجب علينا أن نكون صانعين ومبتكرين للمادة الاعلامية، وليس ناقلين فقط ومكررين لوسائل وأفكار وطرق معتادة، وهذا يتطلب منا الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الحملات، وأن الله تعالى ما أعزنا إلا بالإسلام وبمبادئه السمحة، كاشفا أن معالي أمين المنطقة الشرقية وجه بدراسة إنشاء إدارة الاستشراف في الأمانة، والذي يمثل خطوة مهمة في تطوير أدوات الأمانة الإعلامية، وكذلك في إدارة الأزمات وحلها .

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين ورئيس تحرير جريدة الجزيرة خالد المالك كلمة، أكد خلالها إن المملكة كانت دائما في موضع البحث عن المستقبل والتحضير لكل ما يمكنها من تحقيق برامجها وفق آلية مدروسة، وأن تكون وفق الطموحات التي تحملها القياد ويتطلع لها المواطن، مشيرا إلى أنه لولا الاستشراف وقراءة المستقبل في وقت مبكر لما تمكنت المملكة من تحقيق ما وصلت إليه، وأن طموحاتنا أكثر مما تحقق وسنجد أن المناخ تطور إلى الأفضل وتم تحقيق الكثير مما كان في أذهاننا لأنه كان هناك استشراف للمستقبل.

وأشار المالك، إلى أن مجال التعليم وهو الأساس في بناء الدول عمل على الاستشراف المبكر وهو الذي دفع المملكة إلى أن تفتتح خلال السنوات الماضية أكثر من ١٢ جامعة حكومية، إضافة إلى ابتعاث الطلاب إلى ٣٥ دولة لتعلم التخصصات المختلفة والتعلم من بيئات متنوعة.