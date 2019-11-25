شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الحركة لمريضة بمستشفى حفر الباطن المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، عملية ناجحة بإعادة الحركة لمريضة من خلال تثبيت الفقرات وشدها حيث غادرت وهي بصحة جيدة مع قدرتها على المشي.

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