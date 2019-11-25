إنقاذ طالب حاول الانتحار داخل مدرسة بتبوك

2019-11-25

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

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تمكنت إدارة ثانوية أسامة بن زيد بحي المروج في تبوك وبمساندة من الهلال الأحمر والدوريات الأمنية من السيطرة على محاولة انتحار طالب من طلاب التربية الفكرية بذات المدرسة.

وكان الطالب حاول إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية بالمدرسة قبيل انتهاء اليوم الدراسي، وقد تولت الشرطة ملف القضية لمعرفة الملابسات حيال أسباب إقدامه على ذلك.

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