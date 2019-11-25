شكرا لقرائتكم المملكة لم تدخر جهدًا تجاه نصرة الشعب الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-25 وزير الخارجية : لم ندخر جهدًا لنصرة الشعب الفلسطيني وزير الخارجية : حل القضية الفلسطينية ركيزة تحقيق السلام الدائم متابعات الخليج 365 - الرياض أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمملكة منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله.

وتابع الفرحان أن المملكة لم تدخر جهدًا تجاه نصرة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن السعودية تؤكد على إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن حل القضية الفلسطينية هو الركيزة الأساسية لتحقيق السلام الدائم شارك الخبر







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