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تحذير مهم من القنصلية في هونج كونج

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2019-11-25

تحذير مهم من القنصلية في هونج كونج

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت القنصلية في هونج كونج، الرعايا المتواجدين هناك من زيارة بعض المناطق التي تشهد مظاهرات معارضة للسلطات.

وقالت القنصلية في تنبيه لها : حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية :Hung Hom, Central, Polytechnic University, University Station, وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع.

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