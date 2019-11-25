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تحذير مهم من القنصلية في هونج كونج
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج، الرعايا المتواجدين هناك من زيارة بعض المناطق التي تشهد مظاهرات معارضة للسلطات.
وقالت القنصلية في تنبيه لها : حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية :Hung Hom, Central, Polytechnic University, University Station, وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع.
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