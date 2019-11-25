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تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر الفرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.
وحول الرياح السطحية على البحر الأحمر توقعت الأرصاد أن تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة فيما ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الخليج العربي.
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