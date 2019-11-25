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كراني : عدم استقرار معظم أجواء المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني عدم استقرار معظم أجواء المملكة خلال الفترة المقبلة، خاصة المناطق من جنوب مكة المكرمة حتى منطقة جازان.
كما توقع كراني خلال مداخلة مع قناة الإخبارية تكون خلايا ممطرة على أجزاء واسعة من المملكة خاصة المنطقة الوسطى والقطاع الشرقي والمناطق الشمالية الشرقية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم فرصة هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم) كذلك على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان تشمل الأجزاء الساحلية خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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