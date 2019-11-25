السعودية | السعودية: نؤكد رفضنا الموقف الأميركي إزاء الاستيطان

شكرا لقرائتكم السعودية: نؤكد رفضنا الموقف الأميركي إزاء الاستيطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الاثنين، أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وعن القرار الأميركي بشأن الاعتراف بشرعية الاستيطان، قال: "تؤكد المملكة رفضها للموقف الأميركي الجديد تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما شدد على أن المملكة ستواصل دعمها لفلسطين حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه.
إلى ذلك، قال إن "المملكة تتمسك بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتؤكد أن حل القضية الفلسطينية هو الركيزة الأساسية لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط".
قرار غير قانوني
من جانبه، قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن القرار الأميركي أمر مؤسف وله تأثير سلبي على أي أفق لتحقيق السلام في المستقبل، معتبراً أن الإدارة الأميركية أنهت دورها كوسيط في مفاوضات السلام.
أما وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، فقال إن إدارة ترمب تحاول تعزيز الوضع الانتخابي للرئيس الأميركي على حساب الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "القرار الأميركي غير قانوني، لكنه يؤكد دعم واشنطن لدولة الاحتلال".
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