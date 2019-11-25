شكرا لقرائتكم خبر عن مدني جازان يحذر من أمطار ورياح نشطة وعسير تستعد للحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان دعوتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية , وهطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة .

وأهابت المديرية بالجميع لأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة بالأرواح ودخول الاودية ، والمخاطرة بقطع مياه السيول . وأكدت مديرية الدفاع المدني بجازان أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

كما رفعت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها جاهزيتها للتعامل، مع الحالة الجوية الماطرة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام ،وذلك من خلال متابعة عدد من المواقع التي تتجمع فيها الأمطار . وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية التابعة لها وللبلديات، نزحت خلال اليومين الماضيين 4,700 طن من مياه الأمطار، إضافة إلى معالجة نواتج مياه الامطار ورفع المخلفات .

ووجه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي ،برفع درجة الجاهزية القصوى لكافة الادارات المعنية و البلديات للتعامل مع الحالة المطرية مع استمرار تكثيف أعمال فرق التنظيف لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية لضمان استمرار الحركة المرورية بشكل طبيعي . ودعت أمانة منطقة عسير المواطنين والمقيمين الى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات وذلك عبر نظام البلاغات (940).