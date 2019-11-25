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«البيئة» تؤهل 200 شاب على مهنة الصيد

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاقها مطلع ديسمبر القادم، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «صياد» بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، بهدف تنظيم قطاع الصيد، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الثروة السمكية، والمساهمة في تنمية المناطق الساحلية والريفية من خلال توطين مهنة صيد الأسماك بالمملكة، وتمكين الشباب السعودي من مزاولة المهنة.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف في هذه المرحلة تدريب 200 شاب سعودي على مهنة الصيد بالمعاهد المتخصصة الفنية والأكاديمية، لينضموا إلى 150 شاباً تم تدريبهم سابقاً في المرحلة الأولى داخلياً وخارجياً خلال العام الحالي.

وأشارت "البيئة" إلى أن من مميزات البرنامج التدريبي، حصول المتدرب على شهادة "صياد أساسي"، إضافة إلى أن تكاليف البرنامج مدفوعة بالكامل ، مؤكدة على أن المتدربين سيخضعون بعد التحاقهم وانتظامهم في سوق العمل لبرامج إشرافية وتطويرية من خلال البرامج الحكومية مع الجهات ذات العلاقة.

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