شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تؤهل 200 شاب على مهنة الصيد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أنها تستهدف في هذه المرحلة تدريب 200 شاب سعودي على مهنة الصيد بالمعاهد المتخصصة الفنية والأكاديمية، لينضموا إلى 150 شاباً تم تدريبهم سابقاً في المرحلة الأولى داخلياً وخارجياً خلال العام الحالي.
وأشارت "البيئة" إلى أن من مميزات البرنامج التدريبي، حصول المتدرب على شهادة "صياد أساسي"، إضافة إلى أن تكاليف البرنامج مدفوعة بالكامل ، مؤكدة على أن المتدربين سيخضعون بعد التحاقهم وانتظامهم في سوق العمل لبرامج إشرافية وتطويرية من خلال البرامج الحكومية مع الجهات ذات العلاقة.
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