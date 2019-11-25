شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونج كونج تحذر من المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل

طلبت قنصلية المملكة من المواطنين السعوديين في هونج كونج الإبتعاد عن مناطق التالية: هونج هوم، سنترال، جامعة العلوم التطبيقية ومحطة الجامعو، وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامه للجميع.

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