شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أشخاص سرقوا 16 محل بخور في المدينة المنورة وجدة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة المنورة، من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية تراوحت اعمارهم بين العقدين الرابع والخامس ، لتورطهم بسرقة أحد محلات العود والبخور ، حيث تم سرقة مبلغ ثمانون ألف ريال وبعض العود والبخور الذي بلغت قيمته بحوالي خمسة وعشرون ألف ريال .

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم بما نسب إليهم وضبط بعض المسروقات بحوزتهم ، كما أقروا بارتكاب (15) سرقة مماثلة مابين المدينة ومحافظة جدة ، جرى إيقافهم واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقهم.