شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» في مرمى مطالب أعضاء «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

-السعدون : التنسيق مع "العدل" لاستيفاء القيمة المضافة على العقار قبل الإفراغ

- الفيفي: لابد من تذكير الجميع بحساب "الأموال غير المستهدفة "

- إقبال درندري : ربط تسديد ضريبة القيمة المضافة على العقار بدفع قيمتة وافراغه

- د.جواهر العنزي : دراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الافراد من المواطنين

ناقش مجلس الشورى فيى جلسة اليوم ، التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

ورأى عضو الشورى د. سعدون السعدون أنه على الهيئة العامة للزكاة والدخل التنسيق مع وزارة العدل لاستيفاء القيمة المضافة على العقار قبل الإفراغ.

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وأشاد د. سليمان الفيفي بإنشاء الهيئة العامة للزكاة والدخل حساب الأموال غير المستهدفة واقترح بالعمل على التذكير بهذا الحساب ليصل للجميع.

فيما طالبت د. إقبال درندري الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع وزارة العدل، ربط تسديد ضريبة القيمة المضافة على العقار بدفع قيمة العقار وافراغه وتسليم صك الملكية من خلال نظام الكتروني لاحتساب الضريبة يشمل ما يتحمله الأطراف من رسوم وغرامات تأخير.

ورأى د. غازي بن زقر بأن تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل المزيد من الجهود في عقد ورش العمل على غرار ما عقدته مؤخراً.

طالبت عضو الشورى د.جواهر العنزي الهيئة العامة للزكاة والدخل بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الافراد من المواطنين ويكون الإيقاف محدد بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات ،الى حين نشر الوعي للمواطنين ، ويكون الايقاف فقط للمواطنين الافراد رجالًا ونساءً وليس للعقاريين وتجار العقار

واشارت د.نورة المري إلى تجربة الهيئة في تحويل موظفيها في وقت قياسي الى نظام التأمينات الاجتماعية، ونوهت إلى أنها تجربة جديرة بالاهتمام كما طالبت بالاستفادة منها في بقية الجهات الحكومية مع تلافي الأخطاء التي وقعت فيها من عدم وضوح الرؤية لدى موظفيها اثناء اتخاذ قرار التحول.