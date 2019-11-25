كلوب يفصل بين فان ديك وميسي في صراع الكرة الذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رشح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك للتتويج بالكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم عن عام 2019 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مشيرا إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني يستحقها في حالة واحدة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "إذا كانت البالون دور ستمنح لأفضل لاعب في الجيل، فيجب أن تُمنح لليونيل ميسي".

وواصل: "لكن إذا ما كانت ستُمنح لأفضل لاعب في الموسم الأخير، فيجب أن يكون الفائز هو فان ديك، لا أعرف كيفية الحكم، لكن هذه هي رؤيتي للجائزة، أفضل لاعب في الموسم الماضي هو فيرجيل".

وقدم قائد منتخب هولندا موسما استثنائيا في العام الماضي، حيث قاد الفريق للقب دوري أبطال أوروبا والمركز الثاني في الدوري الإنجليزي.

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وعلى الصعيد الدولي، قاد فان ديك الطواحين للتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى في مسيرة شهدت إقصاء ألمانيا وفرنسا وإنجلترا.

على الجانب الآخر، حقق ميسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة وتأهل معه لنهائي كأس الملك ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما وصل مع المنتخب لنصف نهائي كوبا أمريكا.

يذكر أن اسم الفائز بـ"البالون دور" عن عام 2019 سيتم الكشف عنه في الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.