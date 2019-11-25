3 مراحل وضعت كهربا في مرمى صفقات يناير للأهلي المصري

أيام قليلة تفصل النادي الأهلي المصري عن حسم صفقة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، بعدما حصل مجلس إدارة النادي الأحمر على موافقة السويسري فايلر المدير الفني للفريق بشأن التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخلت صفقة تعاقد الأهلي مع "كهربا" في 3 مراحل، بداية من الجلسة التي جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، مع اللاعب للتفاوض معه بشأن الانتقال للفريق الأحمر.

وجاءت المرحلة الثانية متمثلة في توصية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح للتعاقد مع اللاعب، باعتباره سيكون إضافة كبيرة لخط هجوم الفريق، والاستفادة منه محليًا وقاريا، في ظل الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها.

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وأكد مصدر داخل الأهلي أن المرحلة الثالثة تمثلت في جلسة محمود الخطيب مع فايلر من أجل معرفة رأيه في التعاقد مع "كهربا".

وجاءت موافقة فايلر لتضع اللمسات الأخيرة على انتقال "كهربا" للقلعة الحمراء.

وحصل أمير توفيق على الضوء الأخضر من إدارة النادي لحسم الصفقة في الأيام المقبلة خاصة وأن عقد اللاعب يتضمن شرطا جزائيا مع ديسبورتيفو أفيس بقيمة ٤٠٠ ألف يورو.

ويلعب كهربا للنادي البرتغالي ببطاقة مؤقتة بعد فسخ عقده مع الزمالك والرحيل عنه دون موافقة إدارة النادي الأبيض في الصيف الماضي.

وكان صاحب الـ25 عاما قد رحل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى ديسبورتيفو أفيس، بداعي انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة النادي أن عقده يمتد لـ3 مواسم أخرى.