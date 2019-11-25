بدء تصميم شبكة المواصلات بمشروع البحر الأحمر

2019-11-25

متابعات الخليج 365 - واس

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية “بنية”، عقد تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة مشروع البحر الأحمر.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن العقد ينص على تصميم وتنفيذ طرق بطول 77 كم، تتضمن تطوير طريق سريع بطول 10 كيلومترات، بالإضافة إلى طريق يربط الوجهة بالمطار بطول 13 كم، وطريق يصل إلى الجسر الذي يربط البر بالجزيرة الرئيسة، فضلًا عن مجموعة طرق مترابطة مع بعضها البعض داخل الوجهة.

وقال: “يسرنا الإعلان عن فوز “بنية” بعقد تطوير شبكة مواصلات متكاملة داخل وجهتنا، حيث تعد هذه الشراكة خطوة أخرى تؤكد التزامنا في شركة البحر الأحمر للتطوير بدعم الشركات الوطنية في المنطقة، ويعزز من إسهامنا في تحفيز نمو قطاع المقاولات السعودي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب في هذا المجال”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية للبنية التحتية “بنية” فهد المسفر: “نؤكد التزامنا بتوفير بنية تحتية تلبي أعلى المعايير العالمية التي يتطلبها تطوير وجهة سياحية فاخرة ومستدامة كمشروع البحر الأحمر، بالإضافة إلى حرصنا على الإسهام بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على جميع الأصعدة”.

وأفاد بأن جميع أعمال تطوير شبكة الطرق، التي من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الثالث من عام 2020، ستخضع إلى مراقبة وإشراف الفريق البيئي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة المتبعة في وجهة المشروع، وستتم في مناطق تم تصنيفها كمناطق خاضعة للتطوير خلال عمليات التخطيط المكاني البحري التي أُجريت عند وضع التصور الأولي للمخطط العام للمشروع.

ويبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022، وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 14 فندقًا توفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر ومنتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، بالإضافة إلى مرافق الترفيه، ومطار دولي، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية، وما تزال الأعمال جارية لتطوير مساكن القوى العاملة، ومدينة الموظفين.



Advertisements