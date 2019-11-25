شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الاثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

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وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن تركي، والأمير سعود بن فهد بن فيصل، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن منصور بن سعد، والأمير فيصل بن منصور بن سعد، والأمير فهد بن منصور بن سعد، والأمير فيصل بن تركي بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بدر بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن منصور بن سعد، والأمير سعود بن عبدالله بن فرحان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن ثنيان.