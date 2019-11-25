زيارة وزير الدولة نيلس أنين إلى الرياض وجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، زار وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلس أنين الرياض، حيث استقبله وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة الأستاذ عادل الجبير. كما التقى وزير الدولة نيلس أنين رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، الدكتور عواد العواد. وفي وقت لاحق، افتتح وزير الدولة نيلس أنين مؤتمرا إقليميا لسفراء ألمانيا في الخليج، كما التقى بممثلي المجتمع المدني في حفل استقبال في مقر السفارة الألمانية.

في يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر، سافر إلى جدة للقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

هذه الزيارة هي جزء من رحلته الإقليمية إلى المنامة والرياض وجدة، مع التركيز على التطورات الإقليمية الحالية والجهود المبذولة لتهدئة الوضع السياسي. وقبل مغادرته ألمانيا قال وزير الدولة نيلس أنين يوم الجمعة 22 نوفمبر، "الوضع في منطقة الخليج متوتر للغاية، واليوم أسافر إلى حوار المنامة في البحرين لأناقش مع شركائنا في المنطقة الوضع هناك، وطرق استقرار الوضع واستعادة الثقة المتبادلة. سيدور الحوار أيضا حول خيارات للحوار بين الجهات الإقليمية الفاعلة بهدف التهدئة المستدامة. سنناقش أيضا الوضع السياسي والإنساني الصعب في اليمن. سأعمل من أجل حل سياسي في إطار جهود الأمم المتحدة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي. من المهم أن يكون لدينا تبادل منتظم ومفتوح وناقد بشأن هذه القضايا المهمة مع جميع بلدان المنطقة".