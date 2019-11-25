أمير منطقة مكة المكرمة يزور المحافظات الشرقية للمنطقة غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل غدا (الثلاثاء)، المحافظات الشرقية للمنطقة.

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ويستهل الأمير خالد الفيصل جولته بزيارة محافظات الطائف وميسان والمويه، وخلالها يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يقف على المشاريع الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والبلديات وغيرها.

وخلال الزيارة يتابع أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي لتنفيذ المشروعات، ويحرص على دعم مطالب الأهالي واحتياجاتهم، وذلك بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

كما يواصل الأمير خالد الفيصل يوم (الأربعاء) زياراته لبقية المحافظات (الخرمة ورنية وتربة)، وقد أسهمت جولات الأمير خالد الفيصل السنوية على المحافظات في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، كما كانت سببا رئيسا في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحريك العمل في المتعثر منها، وأسهمت في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية، إذ أثمرت الجولات عن إنشاء وتدشين مشروعات للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، كذلك توفير جميع الخدمات الصحية والكهرباء والمشروعات الخدمية الأخرى الرامية لتحقيق استراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.