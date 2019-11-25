"السعودية للكهرباء" تدرب 100 طالب على السلامة من الحرائق والإطفاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
نفذت اليوم الشركة السعودية للكهرباء دورة تدريبية عن السلامة والإطفاء باستخدام التقنيات المتميزة بالشركة، وذلك في الكلية التقنية بخميس مشيط لأكثر من 100 طالب، عن السلامة والوقاية من الحرائق والوقاية من الأخطار، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والمتميزة في الشركة لمكافحة الحرائق، والتي تؤدي إلى تقليل الحوادث وكسر رهبة مكافحة الحريق وتفادي الآثار المترتبة على انتشاره مع تطبيق التعليمات بشكل عملي.
وتأتي هذه الدورة التي نفذت من خلال دائرة المسؤولية الاجتماعية بنشاط الاتصال والعلاقات العامة، بالتنسيق مع دائرة منع الحرائق بالجنوبية بقطاع الأمن الصناعي، ضمن مبادرات "السعودية للكهرباء"، والتي تركز عليها الشركة للرفع من درجة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع والطلاب.
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