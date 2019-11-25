برعاية خادم الحرمين الشريفين.. وزارة الصحة تنظم المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، تنظم وزارة الصحة المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود تحت عنوان "نموذج الرعاية الصحية للحشود"، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2019 بمحافظة جدة.

وأوضحت وزارة الصحة أن المؤتمر الذي سيحظى بمشاركة واسعة من الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم، وعدد من المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية، يهدف إلى الخروج بإطار عالمي ومتطلبات الرعاية الصحية للحشود، بعد استعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ومناقشة آخر المستجدات العلمية في هذا المجال.

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ويعد المؤتمر فرصة تستعرض المملكة من خلاله تجربتها في مواسم الحج، كونها تجربة فريدة من نوعها في إدارة أكثر من 3 ملايين حاج من مختلف أنحاء العالم في نطاق جغرافي وزمني محدد، إلى جانب الفعاليات الثقافية والترفيهية والسياسية التي تستضيفها المملكة بكل احترافية واقتدار.

وسيناقش المؤتمر عددا من الموضوعات ذات الصلة بصحة وإدارة الحشود، بحضور أكثر من 30 دولة، ويستهدف الممارسين الصحيين المشاركين في إدارة وصحة والحشود ومخططي ومنظمي الفعاليات بمختلف أنواعها.

يذكر أن المركز العالمي لطب الحشود هو مركز وطني متعاون مع منظمة الصحة العالمية في صحة وإدارة الحشود، وأحد مركزين عالميين فقط متخصصين في إدارة الحشود والتجمعات البشرية، وتعد المملكة مرجعا رائدا في مجال صحة وإدارة الحشود، حيث إن لديها خبرات متميزة في هذا المجال أشادت بها عدد من المنظمات الصحية الدولية.