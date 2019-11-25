شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ”هيئة الترفيه” يطلب من فتاة سعودية صورًا فاضحة تكشف كل مفاتنها نظيف.. والسبب صادم! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سرَّبت فتاة سعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ جانبًا من حوار بينها وبين مسؤول لبناني، يعمل لدى "هيئة الترفيه" السعودية، وهو يطلب منها صورًا عارية.

وأظهرت المحادثة، التي تداول صورًا منها مغردون سعوديون، الموظف اللبناني في "البيلوفارد" بموسم الرياض، وهو يطلب من فتاة سعودية بشكل غير مباشر صورة عارية.

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مسؤول بـ”هيئة الترفيه” يطلب من فتاة سعودية صورًا فاضحة تكشف كل مفاتنها نظيف وعاري.. والسبب صادم! (شاهد)



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وكتب الموظف اللبناني للفتاة السعودية التي كانت ترغب في العمل بـ"موسم الرياض"، واسمها "فتون"، أنه يريد ثلاث صور لها بكامل جسمها، في إشارة إلى تعريها.

وردَّت الفتاة السعودية على المسؤول الأجنبي، بتساؤل هل ستعمل بدون لبس عباءة، ليجيبها بـ"نعم"، كما طلب منها ثلاث فتيات أخريات ليس لديهن مشكلة في اللبس.

وأثار الحوار استياءً واسعًا بين المغردين على موقع "تويتر"، وضمن هاشتاغ "#موسم_الرياض"، مطالبين الجهات المعنية بالتحرك لوقف ما وصفوها بـ"المهزلة" تجاه الفتيات السعوديات برعاية تركي آل الشيخ.