فور عودته من الخارج في مطار جدة.. تفاصيل توقيف رجل أعمال تورط مع موظف حكومي لتمرير صفقة مليارية

أوقفت النيابة العامة رجل أعمال، فور عودته من خارج المملكة في مطار جدة، اتهم برشوة موظف حكومي بمبلغ 75 مليونا لتمرير صفقة عقارية.
وأوضحت النيابة بحسب ما ذكرت “عكاظ”، أن المتهم حاول تقديم الرشوة للموظف بهدف تمرير صفقة عقارات حرر لها شيكات بمبلغ 900 مليون ریال.
وقالت مصادر إن قرار الوقف الذي صدر بحق رجل الأعمال، جاء بناءً على أمر قضائي ألزم المتهم بسداد مجموعة من الشيكات.
وورد في مذكرة التحقيقات أن رجل الأعمال الموقوف صاحب سوابق جنائية تتمثل في رشاوي كاتب عدل واشتراك في تزوير، مما يشير إلى تأصل السلوك الإجرامي بداخله، واحترافه للجريمة وتوافر النزعة الإجرامية، وعدم ارتداعه من العقوبات الصادرة بحقه سابقًا.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق الحد الأعلى من العقوبة بالسجن والغرامة الواردة في نظام مكافحة الرشوة وتعزيره بعقوبة مشددة لوجود سابقة عليه ومصادرة جوالاته وإلغاء الخدمة عن أرقامه لاستخدامها في الجريمة.
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