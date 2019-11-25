لا تشيلون هم.. موسم الرياض يعلن مفاجأة سارة لزوار الـ بوليفارد

أعلن موسم الرياض تعويض رواده الذين حصلوا أمس الأحد على تذاكر ولم يتمكنوا من دخول الـ”بوليفارد”، بالسماح لهم باستخدام تذاكرهم في أي يوم آخر والاستفادة من التخفيضات المعلنة بمناسبة فوز الهلال بدوري أبطال آسيا.

وتسبب الازدحام والإقبال الذي شهده الـ”بوليفارد” أمس بعد إعلان التخفيضات، في عدم تمكن العديدين من الدخول.

وقال “موسم الرياض” ‏عبر حسابه بتويتر: من الزحمة .. البعض ما قدر يدخل ‎الرياض بوليفارد بس لا تشيلون هم .. اللي ما استخدم تذكرته يقدر يستخدمها في أي يوم ثاني.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أعلن أمس الأحد خصماً بنسبة 50% على دخول “البوليفارد” في المقاهي، والمطاعم والسينما، وكل شيء داخل الـ”بوليفارد”، احتفاء بفوز الهلال باللقب الآسيوي.