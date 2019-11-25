بالفيديو.. نائب أمير جازان يتفاعل مع معاناة الطفلين «وسام» و«إبراهيم»

تفاعل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مع نداء مواطنة طالبت بعلاج طفليها داخل أو خارج المملكة، موجّهًا باتخاذ اللازم.

وأعلنت إمارة منطقة جازان، في بيان لها، أنه إشارة إلى المقطع المتداول لمواطنة سعودية بطلب علاج طفليها داخل أو خارج المملكة، فقد وجَّه نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بالتواصل مع والد الطفلين «إبراهيم ووسام أزيبي»، ووالدتهما؛ منذ يوم الخميس الماضي.

ـ علاجهما في أسرع وقت

وأضاف بيان الإمارة، أنه تم رفع كل التقارير الطبية إلى الجهات المختصة لطلب علاجهما داخل أو خارج المملكة في أسرع وقت، حسب رأي الهيئة الطبية في ذلك.

وأشار البيان، إلى أن توجيه نائب أمير المنطقة، يأتي لحرصه وتجاوبه مع طلب المواطنة، ونظرًا للظروف الصحية التي يمر بها طفلاها والوقوف بجانبهما، من أجل متابعة أوضاعهما والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير العلاج اللازم والمناسب للطفلين.

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ـ معاناة منذ 10 سنوات

وكانت أم الطفلين، قد روت خلال لقاء ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، معاناة ابنيها من مرض نادر يتسبب في حدوث 50 نوبة صرع لهما يوميًا.

وأوضحت أم الطفلين، أن معاناة طفليها تتواصل منذ 10 سنوات، وأنها لم تترك بابًا إلا وطرقته بحثًا عن علاج لحالتهما، مشيرة إلى أن مدينة الملك فهد استقبلت حالة طفليها وأجرت لهما عددًا من الفحوصات؛ لكنها لم تمنحها تقريرًا بالسماح بعلاجهما في الخارج.

ـ حالة الطفل وسام تسوء

وتابعت الأم قائلة، إن «وسام» صار مُقعدًا على السرير لا يمشي ولا يتكلم ولا يشعر بشيء، بعد إهمال علاجه في العام ونصف العام الماضيين، وإن الطبيب قال لها إن «علاج طفليك في أوروبا.. شوفي لك فاعل».

وأضافت، أن الدكتور رفض أن يرفع للهيئة الطبية بتحويل طفليها للعلاج على نفقة الدولة بالخارج؛ لأنه لا يريد أن يساعدنا، وقال: «دوروا لكم متبرعين لحالة أولادكم»..