لم تحدث منذ 118 عامًا.. «الزعاق» يتحدث عن ظاهرة كونية مرتقبة في سماء السعودية

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن تشهد أجواء المملكة ظاهرة كونية لم تحدث منذ 118 عامًا، وذلك بعد شهر من الآن.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الزعاق: بعد شهر (30 يومًا) سنشاهد أندر الظواهر الكونية، وهي ظاهر الكسوف الحلقي للشمس والتي لم تحدث عندنا منذ 118 عامًا وسيتكرر حدوثها بعد 83 عامًا.

وأضاف الزعاق: سيشاهد حلقيًا في شرق السعودية ناحية الهفوف الأحساء في فجر يوم الخميس 26/ 12/ 2019 الموافق 29 /4/ 1441ه.

تعريف الكسوف الحلقي

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض؛ لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي، فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس.

وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتي عشرة دقيقة وثلاثين ثانية؛ وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.

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يشاهد في جزء من المنطقة الشرقية بالسعودية

ومن جانبه، أكد المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية تشهد كسوفًا حلقيًا مع شروق شمس 26 ديسمبر 2019، مشيرًا إلى أنه يشاهد في جزء من المنطقة الشرقية في السعودية وبعض دول الخليج العربي.

اكتشاف كوكبين بنفس كتلة الأرض

وأضاف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن الكسوف يشاهد في شكله الجزئي في باقي الجزيرة العربية ومساحات من الوطن العربي.

يُذكر أن الكرة الأرضية شهدت أول يوليو كسوفًا كليًا للشمس ولم يشاهد في مصر والمنطقة العربية، وتمت رؤيته في شيلي والأرجنتين بأمريكا الجنوبية.

وكان كسوف الشمس يجب أن يرى من خلال نظارات خاصة لحماية العين نهارًا، أما خسوف القمر فيرى بالعين المجردة ليلًا وليس له ضرر أو مضاعفات على العين.

وفي تغريدة أخرى، كتب الزعاق: ظروف هلال شهر ربيع الآخر.. أوله يوم الخميس 28/ 11/ 2019ه، ويقترن هلاله بالشمس مساء يوم الثلاثاء 29/3/ 1441 الساعة 6 والدقيقة 18، ويمكث الهلال مساء يوم الأربعاء 49 دقيقة ويشاهد فوق مغيب الشمس بانحراف ناحية الجنوب وقرناه بين السماوي والجنوبي.