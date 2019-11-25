الاجتماع السادس لـ«الولاية على أموال القاصرين» يُناقش الشراكات الاستراتيجية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أول أمس، اجتماعه السادس في دورته الثالثة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

واطلع آل الشيخ على أعمال الهيئة وشراكتها مع الجهات الحكومية والخاصة في مقر الهيئة، مستمعًا لشرح عن برنامج الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة.

وأثنى رئيس مجلس إدارة الهيئة على جهود الهيئة المتميزة، حاثًا الجميع لمزيد من العمل والجهد لإنجاز أهداف الهيئة ورؤيتها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الدكتور محمد بن صالح قاضي، والدكتور زيد بن عبدالعزيز الشثري، والدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، وأحمد بن عبدالقادر شيبة الحمد، والدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والدكتور سرحان بن عبدالله الشمري، وخالد بن أحمد الدوسري، والدكتور عصام بن سعد الغامدي، والدكتور محمد بن إبراهيم العضيب، ورئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، وأمين المجلس المكلف عماد بن حمد الجعوان.