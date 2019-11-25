تنبيهات من «الأرصاد» توضّح طبيعة «طقس الإثنين» بعدة مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لأمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة، خلال الساعات المقبلة.

تساقط السيول والبرد

وقالت «هيئة الأرصاد»- في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن مناطق الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، وقرية العليا»، وجازان «أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، وهروب»، والرياض «الخرج، الدرعية، الدلم، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، وشقراء»، وعسير «أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، ومحايل»، والباحة «المخواة، المندق، بلجرشي، وقلوة»، ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان، العاصمة المقدسة، القنفذة، والليث»، تتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرية الأفقية، وفي بعض المناطق هناك تساقط للسيول والبرد.

كما تؤثر رياح نشطة وأتربة مثارة على «الدوادمي، السليل، عفيف، ووادي الدواسر» بمنطقة الرياض.

وفي تقريرها لطقس اليوم الإثنين، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

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أمطار رعدية على عدة مناطق

وأشارت «هيئة الأرصاد»- في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «الشرقية، والرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان»، وتشمل الأجزاء الساحلية، خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

حالة البحر تسمح بالصيد

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

أما الخليج العربي، فستكون رياحه السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.

أعلى درجات الحرارة

ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل كلٌ من «الدمام والقنفذة» أعلى درجات الحرارة بـ35 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب القريات بـ5 درجات.