اليوم... تعديل مواعيد الدوام الرسمي بإمارة تبوك

أعلنت إمارة منطقة تبوك، تعديل مواعيد الدوام الرسمي بالإمارة؛ بدءًا من اليوم الإثنين.

ـ تعميم من أمير المنطقة

وأوضحت الإمارة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه صدر تعميم أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، والمبني على موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتعديل الدوام الرسمي للإمارة؛ حيث يبدأ في تمام الساعة (8:15) صباحًا إلى الساعة (3:15) مساءً، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1441/7/29 هـ.

ـ الشرطة تتحرك

من جهة أخرى، أعلنت شرطة منطقة تبوك، القبض على عددٍ من المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل بالمدينة.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، أنَّ دوريات الأمن باشرت بلاغًا عن تعرُّض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قِبل عدد من الأشخاص، مؤكدًا القبض على عددٍ من المتورطين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.