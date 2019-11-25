«الأرصاد» تعلن توقعاتها لطقس الإثنين على «موسم الدرعية»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الحالة المناخية السائدة، اليوم الإثنين، على موسم الدرعية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد»، إن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، بسرعة 10-35 كم/ ساعة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن درجة الحرارة الكبرى بـ«موسم الدرعية» 24 درجة، والصغرى 18 درجة، وتبلغ نسبة الرطوبة من 35 إلى 70%.

وفي تقريرها لطقس اليوم الإثنين، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

أمطار رعدية على عدة مناطق

وأشارت «هيئة الأرصاد»- في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «الشرقية، والرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان»، وتشمل الأجزاء الساحلية، خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

حالة البحر تسمح بالصيد

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

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أما الخليج العربي، فستكون رياحه السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.

أعلى درجات الحرارة

ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل كلٌ من «الدمام والقنفذة» أعلى درجات الحرارة بـ35 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب القريات بـ5 درجات.

وتوقَّع خبير الأرصاد علي السفري الحربي، موجة جديدة من عدم الاستقرار الجوي؛ تبدأ بوادرها يوم الأربعاء المقبل.

وقال الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- «ترقب حالة جديدة من عدم الاستقرار ستكون أكثر شمولية، بوادرها يوم الأربعاء المقبل، وتشمل الأجزاء الشمالية وأجزاء من شمال غرب المملكة وحائل والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والجنوبية الغربية وشمال الشرقية« .

منخفض جوي متوسطي

من جانبه، قال الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنه تم رصد منخفض جوي نحو البحر المتوسط، يؤثر بحالة ماطرة تشمل لبيبا ومصر ودول الشام والعراق والسعودية والكويت والبحرين خلال الأسبوع الجاري.