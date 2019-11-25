«الدفاع المدني» يعمّم 6 إرشادات مهمة للسلامة أثناء السيول

قدَّمت المديرية العامة للدفاع المدني، عددًا من النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق عند حدوث الأمطار والسيول، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

نصائح السلامة أثناء الأمطار والسيول

وعبر إنفوجراف، نشره الحساب الرسمي لـ«الدفاع المدني» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالب فيه بتجنب المناطق المعرَّضة للفيضانات، وعدم المجازفة بقطع مجرى المياه.

كما حذَّرت «الدفاع المدني» من المياه، التي تُغطي الطرق والسيول، والمجازفة بالسباحة في أماكن تجمع المياه، مُطالبة بعدم شرب مياه السيول، وعدم المجازفة بقطع السيول بالسيارة.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها عن طقس اليوم الإثنين، عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

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أمطار رعدية على عدة مناطق

وأشارت «هيئة الأرصاد»- في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «الشرقية، والرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان»، وتشمل الأجزاء الساحلية، خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

حالة البحر تسمح بالصيد

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

أما الخليج العربي، فستكون رياحه السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.

أعلى درجات الحرارة

ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل كلٌ من «الدمام والقنفذة» أعلى درجات الحرارة بـ35 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب القريات بـ5 درجات.