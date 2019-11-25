عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تدشن حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية

دشن وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة من عمادة القبول والتسجيل، والتي تأتي في إطار تطوير الخدمات المقدمة، مع تطوير بيئة العمل الداخلية وتسهيل التواصل بين طلاب الجامعة ومنسوبيها من خلال بوابتها الإلكترونية بشكل فعالٍ وبكفاءةٍ عالية.

ورفع عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على دعمه اللامحدود وتوجيهاته المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، ولوكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية على متابعته الدائمة.

كما أوضح القرني أنه تم إطلاق وتدشين مجموعة من الخدمات بهدف التقليل من الجهد والكلفة، مبينًا أن هذه الخدمات ستساهم في توفير دعم أكثر للعملية الأكاديمية والتسهيل على الطلاب لمتابعة أمورهم الأكاديمية دون الحاجة إلى زيارة العمادة.

كما بين أن الخدمات الجديدة التي تم تدشينها اشتملت على خدمة النطاقات الطلابية، وهي خدمة تتيح توزيع الطلاب ضمن نطاقات تمكن الطالب من معرفة مستواه وأدائه الأكاديمي وفق ألوان محددة ذات دلالات واضحة تتيح للطالب معرفة وضعه الأكاديمي بشكل واضح كما تتيح الخدمة للمرشد الأكاديمي أيضا تصنيف الطلاب وفق نطاقاتهم الأكاديمية لتقديم الإرشاد الأكاديمي للطلاب وفق الحاجة.

واشتملت الخدمات أيضًا على خدمة التواصل مع المرشد، وهي خدمة تتيح للطالب التواصل مع المرشد من خلال أكاديميا، وخدمة المعاملات الإلكترونية والتي تتيح للكليات الرفع بطلبات الطلاب إلكترونيًّا بشكل كامل، ويتم تدقيق الطلب من العمادة من خلال النظام الأكاديمي واعتماد الطلب أو رفضه وإعادته للكلية موضحًا فيه السبب.

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وشملت الخدمات أيضًا خدمة تحديد المسار، والتي تمكن الطالب من تحديد المسار الخاص به وفق الضوابط التي وضعتها الكلية ويستطيع من خلالها متابعة طلبه من خلال الموقع، بالإضافة إلى خدمة سجل الذوق العام، وهي خدمة تتيح لعضو هيئة التدريس تسجيل ملاحظات عن الطالب أثناء المحاضرات من خلال أكاديميا ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة والتأكد من التزام جميع الطلاب بالذوق العام.

هذا بالإضافة إلى خدمة طلب إعادة التصحيح التي تتيح للطالب طلب إعادة تصحيح ورقة الاختبار من خلال أكاديميا دون الحاجة إلى مراجعة الكلية ضمن ضوابط معينة ويستطيع الطالب من خلالها متابعة طلبه، بالإضافة إلى خدمة نتائج الاختبارات الفصلية التي تتيح للطالب الاطلاع على نتائج الاختبارات الفصلية من خلال أكاديميا، كما شملت الخدمات المقدمة خدمة روابط مهمة حيث تتيح للجامعة وضع جميع المستندات الرسمية والروابط التعليمية الهامة على بوابة الطالب أكاديميا.

كذلك خدمة الآيبان وهي خدمة متكاملة لبث المكافأة والمعالجات المتعلقة بها بشكل إلكتروني دون حاجة الطالب الى مراجعة العمادة، إضافة لخدمة طلب قبول الدبلوم التطبيقي، والتي تتيح استقبال طلبات التقديم واستكمال إجراءات القبول بشكل إلكتروني، وخدمة تحديث بيانات قياس والثانوية من خلال طلب القبول، والتي تتيح للطالب تحديث درجات الثانوية، والقياس، والتحصيلي من خلال البوابة دون تدخل العمادة ويتم التكامل في هذه الخدمة مع المركز الوطني للقياس ووزارة التعليم من خلال (يسّر)، إضافة لاستحداث خدمة متابعة الأداء؛ وذلك سعيًا من العمادة لمراقبة أداء العمل فيها وفي الكليات ولمتابعة الحالات الحرجة أو ذات الطبيعة الخاصة ورصد الغياب والحضور أو الدرجات، والانتظام الدراسي.