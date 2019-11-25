السعودية اليوم / "السعودية للكهرباء" تدرب 100 طالب على السلامة من الحرائق والإطفاء



الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

نفذت الشركة

وناقشت الدورة السلامة والوقاية من الحرائق، والوقاية من الأخطار، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والمتميزة في الشركة لمكافحة الحرائق، التي تؤدي إلى تقليل الحوادث وكسر رهبة مكافحة الحريق وتفادي الآثار المترتبة على انتشاره مع تطبيق التعليمات بشكل عملي.

وتأتي هذه الدورة، التي نفذت من خلال دائرة المسؤولية الاجتماعية بنشاط الاتصال والعلاقات العامة، بالتنسيق مع دائرة منع الحرائق بالجنوبية بقطاع الأمن الصناعي، ضمن مبادرات "السعودية للكهرباء"، التي تركز عليها الشركة للرفع من درجة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع والطلاب.

// انتهى //

13:53ت م

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الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسنفذت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، دورة تدريبية عن السلامة والإطفاء باستخدام التقنيات المتميزة بالشركة، وذلك في الكلية التقنية بخميس مشيط، بحضور أكثر من 100 طالب.وناقشت الدورة السلامة والوقاية من الحرائق، والوقاية من الأخطار، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والمتميزة في الشركة لمكافحة الحرائق، التي تؤدي إلى تقليل الحوادث وكسر رهبة مكافحة الحريق وتفادي الآثار المترتبة على انتشاره مع تطبيق التعليمات بشكل عملي.وتأتي هذه الدورة، التي نفذت من خلال دائرة المسؤولية الاجتماعية بنشاط الاتصال والعلاقات العامة، بالتنسيق مع دائرة منع الحرائق بالجنوبية بقطاع الأمن الصناعي، ضمن مبادرات "السعودية للكهرباء"، التي تركز عليها الشركة للرفع من درجة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع والطلاب.// انتهى //13:53ت م0091

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