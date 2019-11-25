السعودية اليوم / مدير شرطة حائل يقلّد عددا من ضباط المنطقة رتبهم الجديدة



حائل 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

قلد مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي اليوم عددا من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الذي يقضي بترقيتهم.

وقدم اللواء العتيبي التهنئة لهم بهذه المناسبة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

من جهته عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية، سائلين الله - عز وجل - أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن.

// انتهى //

13:53ت م

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