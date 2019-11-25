السعودية اليوم / وزارة البيئة بالأحساء تنظم ورشة لدعم صغار مربي الماشية والخدمات الزراعية



الأحساء 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء أمس، ورشة عمل لدعم وتطوير صغار مربي الماشية وأهم الخدمات الزراعية التي يقدمها المكتب، بحضور مدير المكتب المهندس ابراهيم الخليل، وعدد من مربي الماشية والمزارعين والمهتمين، وذلك في منتزه الأحساء الوطني.

ودعا المهندس الخليل جميع مربي الماشية للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة لتحقيق الاستراتيجية الزراعية المتوافقة مع رؤية 2030م وبرامج التحول الوطني 2020م، ومن خلال أفضل وسائل الدعم المستدام لتعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والاستفادة من الخدمات الزراعية التي يقدمها المكتب والبرامج الإرشادية عبر المنصات الالكترونية.

وتناولت الورشة، شرحاً لبرنامج الدعم الذي تقدمه الوزارة لصغار مربي الماشية والفئة المستهدفة، والتطلعات لاحترافية تربية المواشي وتحفيز مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة، وآلية تقديم الدعم عبر شرح تنفيذي للدخول للبوابة الإلكترونية وتقديم الطلب إلى أن يتم دراسة الطلب وإيداع مبلغ الدعم المالي في حساب المربي.

كما تناولت الورشة أهمية الاستفادة من المنصات الإلكترونية ودور الإرشاد الزراعي في التثقيف وتقديم الخدمات للمزارعين، إلى جانب استعراض الخدمات الزراعية لأشجار النخيل ومكافحة الآفات.

وفِي نهاية الورشة تم مناقشة الاستفسارات التي طرحها المربين والحضور، كما تم الإجابة على الأسئلة المطروحة.

// انتهى //

13:40ت م

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