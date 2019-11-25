السعودية اليوم / محافظ حبونا يدشن موسم التشجير بالمحافظة



نجران 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

دشن محافظ حبونا بمنطقة نجران عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم، موسم التشجير بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع البيئة والزراعة بالمنطقة المهندس منصور الشمراني، وعدداً من الجهات الحكومية، بمشاركة عدد من طلاب المدارس والمتطوعين المهتمين بالبيئة، وذلك بمنتزه الحبابة بالمحافظة.

وأوضح المهندس الشمراني أن هذه المبادرة تأتي لنشر ثقافة التشجير، وأهمية الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة، مشيراً انه تم استهداف كل من منتزهات الحبابة، والفيض، والسود بأكثر من 2000 شجرة ، شملت أشجار السدر، والطلح، والقرض، والسمر، التي ستسهم في استعادة الغطاء النباتي والتوازن البيئي لها.

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13:40ت م

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